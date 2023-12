LIVE Valencia-Virtus Bologna 63-64 | Eurolega basket in DIRETTA | sorpasso V nere a 5? dalla fine

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-66 Davies non si ferma più, batte la gran difesa di Cacok e costringe Banchi al timeout con questo giro e tiro. 1’48” alla. Lundberg sbaglia da tre, 2? al termine. 69-66 2/2 Davies. Shengelia si para davanti a Davies, ma il fallo è precedente di Cacok: sono due liberi per aver impedito questa penetrazione facile. 67-66 Davieszona della lunetta. 65-66 2/2 Cacok. Timeout in campo, più probabilmente televisivo che di Mumbrù. Cacok prende in aria il fallo di Davies (quarto), sono due tiri liberi a 3’54”conclusione. 65-64 Con la sinistra Hermannsson. 63-64 CACOK! Si gira attorno a Davies ed è! Contropiede gestito malissimo, Hackett per Lundberg che Shengelia che però si ...