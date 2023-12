LIVE Valencia-Virtus Bologna 60-54 | Eurolega basket in DIRETTA | gran terzo quarto degli spagnoli con la difesa

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-62 HACKETT! Con la tripla del -1 bolognese. 63-59 Jones riesce a trovare il canestro in avvicinamento. 61-59 Cacok con l’appoggio al vetro del -2. Parecchio caos nei primi due minuti dell’ultimotra tiri e qualche decisione non eccelsa. 61-57 1/2 Robertson. Robertson in entrata rischia il gioco da tre punti, il fallo è di Lundberg ed è quello che lo manda in lunetta. 60-57 Shengelia riparte con la tripla scoccata! Inizia l’ultimo. TOP SCORER –: Jones, Robertson 11;: Lundberg 13 60-54 Altro tiro di Jovic in appoggio che va a segno, finisce così ile la partita è totalmente ribaltata quando mancano 10?. 58-54 Palleggio arresto e tiro dalla lunetta di Hackett che ...