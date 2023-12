LIVE Trento-Tours | Champions League volley in DIRETTA | pochi minuti al via Sfida da non sottovalutare per Micheletto e compagni

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49 Dopo un avvio complicato di stagione,sembra essere riuscita ad arrivare al bandolo della matassa. La formazione francese è reduce da una serie di 5 vittorie consecutive, che ha interrotto un bilancio di 2-7 che l’ha fatta scivolare in basso in classifica. 19.46arriva a questo incontro in grandissima forma, fisica e psicologica. Nell’ultima giornata di Superlega la formazione dolomitica ha sconfitto i neo campioni del mondo di Perugia per 3-1, portandosi al primo posto della classifica con 1 punto in più degli umbri. 19.43da nonper, che ha la possibilità di ipotecare il primo posto nel girone, e l’accesso diretto ai quarti di finale. La classifica del girone vede l’Itas Trentino ...