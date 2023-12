LIVE Trento-Tours 27-25 | 25-22 | 25-18 Champions League volley in DIRETTA | l’Itas domina e consolida il primo posto del girone

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30Trentino batte per 3-0VB (27-25, 25-22, 25-18) eil primato nelB della Cevdi. 25-18 Muro vincente di Alessandro Michieletto ai danni di Drame Neto.batte 3-0. 24-18 Termina in rete il servizio di Mendez. 23-18tempo vincente di Parkinson. 23-17 Muro vincente di Podrascanin, che ha vita facile sull’attacco di Pothron. 22-17 Attacco lungo di Pothron, che cerca di evitare Rychlicki, ma va troppo alto. 21-17tempo vincente per Kozamernik, che riportasul +4. TIMEOUT ITAS TRENTINO 20-17 Muro vincente di Parkinson. 20-16 ...

10-8 primo tempo di Parkinson, nascosto fino all'ultimo dal palleggiatore di Tours. 10-7 Pipe vincente di ...

TIMEOUT TOURS VB 18-16 Termina largo l'attacco di Drame Neto. 17-16 Michieletto prima tira la diagonale ...

La DIRETTA testuale LIVE di Trentino Itas-Tours VB, partita valevole per il quarto turno del girone B della Cev Champions League maschile 2023/ 2024 ... (sportface)

TIMEOUT ITAS TRENTINO 24-21 Diagonale vincente di Drame Neto. secondo set point annullato da Tours. 24-20 ...

6-5 Ace di Rychlicki! Il servizio piega nuovamente il nastro, questa volta però ne esce una palla corta ...

11-9 MONSTER BLOCK! Muro vincente di Michieletto. 10-9 Attacco vincente di Daniele Lavia, che passa tra le ...

LIVE " Trento - Tours 27 - 25, 25 - 22, 7 - 6: gironi Champions League maschile 2024 VOLLEY IN DIRETTA

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella partita- Tours della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...

LIVE Trento-Tours 6-3, Champions League volley in DIRETTA: iniziata la partita

6-3 Michieletto piega le mani del muro a 3 di Tours. Partenza on fire per lo schiacciatore azzurro. 5-3 Primo tempo vincente di Parkinson 5-2 Attacco micidial ...

