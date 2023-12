LIVE Trento-Tours 27-25 | 18-16 Champions League volley in DIRETTA | grandissimo equilibrio nel secondo set

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIMEOUTVB 18-16 Termina largo l’attacco di Drame Neto. 17-16 Michieletto prima tira la diagonale stretta, e poi varia appoggiando il pallone nell’altra metà campo. 16-16 Pipe vincente di Michieletto, che attacca senza il muro avversario. 15-16 Errore dai 9 metri per Sbertoli. In questo parziale sono diversi gli errori al servizio per l’Itas Trentino. 15-15 Pallonetto spinto di Daniele Lavia, che infila il pallone nello spazio tra il muro e la rete. TIMEOUT ITAS TRENTINO 14-15 Diagonale strettissima giocata da Drame Neto, che chiude molto il polso, trovando il tocco del muro. 14-14 Attacco lungolinea di Drame Neto. 14-13 Parallela vincente di Rychlicki, che pizzica le mani del muro di Mendez. 13-13 Termina di poco lunga la battuta di Michieletto. 13-12 Primo tempo vincente di Marco ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.49 Dopo un avvio complicato di stagione, Tours sembra essere riuscita ad arrivare al bandolo della ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-8 Attacco di prepotenza di Rychlicki, che attacca a tutto braccio, trovando gli ultimi centimetri di ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Trentino Itas-Tours VB, partita valevole per il quarto turno del girone B della Cev Champions League maschile 2023/ 2024 ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-14 Invasione a muro di Sbertoli, che in precedenza era riuscito a murare l’attacco di Drame Neto. 19-13 ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Trentino Itas-Tours VB, partita valevole per il quarto turno del girone B della Cev Champions League maschile 2023/ 2024 ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-8 primo tempo di Parkinson, nascosto fino all’ultimo dal palleggiatore di Tours. 10-7 Pipe vince nte di ... (oasport)

LIVE " Trento - Tours 27 - 25, 6 - 3: gironi Champions League maschile 2024 VOLLEY IN DIRETTA

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella partita- Tours della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...

Lungo weekend di Natale a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 23 al 26 dicembre

... Via Toledo - Piazza Carità; Piazza Trieste e- via Chiaia; Piazza del Gesù - Decumani. ... Musica, esposizioni d'arte, dj set, street food,cooking e tanto altro dalle 12:00 alle 19:00. L'...

LIVE Trento-Tours 6-3, Champions League volley in DIRETTA: iniziata la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Michieletto piega le mani del muro a 3 di Tours. Partenza on fire per lo schiacciatore azzurro. 5-3 Primo tempo vincente di Parkinson 5-2 Attacco micidial ...

A Trento il presepio che squarcia i veli dell'abitudine a violenza e guerra

Allestito davanti al portale della chiesa del Santissimo in corso 3 Novembre a Trento dall'Associazione Oratorio che ogni anno lancia un messaggio ...