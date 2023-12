LIVE Trento-Tours 11-8 | Champions League volley in DIRETTA | l’Itas prova a scappare nel primo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-8 Attacco di prepotenza di Rychlicki, che attacca a tutto braccio, trovando gli ultimi centimetri di campo. 10-8 Parallela vincente di Drame Neto, che passa tra le mani del muro di Lavia. 10-7tempo vincente di Nascimento Dos Santos. TIMEOUTVB 10-6 Pallonetto vincente di Kozamernik. 9-6 Parallela vincente di Rychlicki 8-6 Nascimento Dos Santos capisce le intenzioni di Lavia, che aveva cercato il pallonetto, e piazza il muro vincente. 8-5 Pipe vincente di Daniele Lavia. Al servizio Michieletto. 7-5 Si spegne in rete il servizio di Rychlicki.errore dai 9 metri della partita. 7-4 Mani out cercato e trovato da Rychlicki. 6-4 Invasione a rete di. 6-3 Michieletto piega le mani del muro a 3 di. ...