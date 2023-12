LIVE Sci alpino | Slalom Courchevel 2023 in DIRETTA | sfida Shiffrin-Vlhova per la vittoria! Rossetti tenta la rimonta Seconda manche alle 20 45

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.24: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento20.45 per la. Buona serata! 19.22: Si è conclusa la prima, una sola italiana qualificata,tra-Clhova per il primo posto. Questa la classifica: 1Mikaela USA 55.24 2Petra SVK 55.41 +0.17 3 LIENSBERGER Katharina AUT 56.30 +1.06 4 MOLTZAN Paula USA 56.87 +1.63 5 TRUPPE Katharina AUT 56.90 +1.66 6 GALLHUBER Katharina AUT 56.93 +1.69 7 LJUTIC Zrinka CRO 57.14 +1.90 8 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 57.19 +1.95 9 HECTOR Sara SWE 57.20 +1.96 10 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 57.27 +2.03 11 GISIN Michelle SUI 57.33 +2.09 12 MEILLARD Melanie ...