LIVE Sci alpino | Slalom Courchevel 2023 in DIRETTA | che sfida tra Shiffrin e Vlhova! Disastro azzurro | nessuna in zona punti

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.31: perde tanto anche nella seconda parte di gara la statunitense Moltzan che è solo terza a 58 centesimi da Truppe. Ora ladi Liensberger a Truppe per il podio 21.30.: All’intermedio Moltzan ha 3 decimi di ritardo con un errore 21.29: Super Austria oggi! Benissimo Truppe che guadagna tanto vantaggio nel finale e va al comando con un vantaggio sensibile, 56 centesimi. Ora Moltzan 21.28. Truppe all’intermedio ha 12 centesimi di vantaggio 21.27. perde anche lei nel finale ma va al comando! L’austriaca Gallhuber è prima con un vantaggio di 33 centesimi su un’ottima Gisin. Ora Truppe 21.26: All’intermedio Gallhuber ha 75 centesimi di vantaggio 21.25: inforca proprio prima del tratto finale la croata Ljutic che è fuori quando stava lottando per andare in testa. Ora Gallhuber 21.24: Ljutic ...