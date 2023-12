LIVE Freestyle | skicross Innichen 2023 in DIRETTA | Tomasoni e Cazzaniga possono stupire

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara-1 valida per la quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo-2024 di sci, specialità, in scena tra le nevi italiane di(San Candido). Sarà una prova che non vedrà ai nastri di partenza Simone Deromedis, il quale ha centrato nella prima qualificazione soltanto il quarantaduesimo posto. Tuttavia i riflettori saranno puntati su tre azzurri: Federico, Domink Zuech e Davidesarà senza dubbio l’osservato speciale dopo la brillante quinta piazza ottenuta la scorsa settimana ad Arosa, dove ha vinto in modo convincente la small final. Il ...