LIVE Freestyle | skicross Innichen 2023 in DIRETTA | pasticcio tra Tomasoni e Cazzaniga Vincono Schmidt e Naeslund

13:23 Domani si aspettano segnali da Simone Deromedis, il quale avrà la possibilità di brillare davanti al pubblico di casa cancellando così il brutto avvio di stagione. Saranno della partita anche. 13:21 Jared Schmdt vince per la terza volta consecutiva in Coppa del Mondo. E' lui il leader da battere. Secondo posto per Raffort, atleta da seguire con grande attenzione Big Final RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 1 10Jared CAN 1 1 2 24 Raffort Nicolas FRA 2 2 3 12 Duplessis Kergomard Youri FRA 3 3 4 11 Kappacher Adam AUT 4 4 13:19 FOTOFINISH tra Raffort e Schmdt per capire chi l'ha spuntata, dalle immagini sembra il canadese. Ma non abbiamo ancora l'ufficilialità. Certo del terzo posto Duplessis ...