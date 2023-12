LIVE Freestyle | skicross Innichen 2023 in DIRETTA | pasticcio tra Tomasoni e Cazzaniga I due vanno fuori ai quarti

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:47 Come da pronostico Naeslund e Schmdt volano in big final Semifinal – Heat 1 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 1 1 Naeslund Sandra SWE 1 1 2 5 Schmidt Hannah CAN 2 2 3 8 Gantenbein Talina SUI 3 3 4 12 Phelan Brittany CAN 4 4 12:45 Ci spostiamo di nuovo nel circuito femminile con due semifinali che promettono spettacolo! Si parte con la prima RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 8 Gantenbein Talina SUI – 1 Naeslund Sandra SWE – 12 Phelan Brittany CAN – 5 Schmidt Hannah CAN – 12:43 Questa la classifica della quarta e ultima batteria. Baur e Schmidt volano in semifinale. Quarterfinal – Heat 4 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER ...