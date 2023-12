LIVE Civitanova-VK Lvi Praga 3-0 | Champions League volley in DIRETTA | quarti di finale ipotecati dalla Lube

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23 ACEEEEEE BOTTOLOOOOOOOOO! VINCE LA3-0! 24-23 Primo tempo a segno per Anzani, match point! 23-23 Appoggio vincente di Madsen in palleggio, c’è il pareggio. 23-22 Ace Vodicka. 23-21 Sbaglia dai nove metri Lagumdzija. 23-20 Errore anche per Vodicka da zona 2, laringrazia. 22-20 Non trova le mani del muro Kollator, break fondamentale strappato da. 21-20 Vola via la battuta di Kollator. 20-20 Bottolo trattiene troppo il pallone, punto a. 20-19 Passa la diagonale inside-out di Kollator. 20-18 Implacabile Chinenyeze con il primo tempo. 19-18 Errore dai nove metri anche per Yant. 19-17 Si ferma in rete la battuta di Madsen. 18-17 Madsen ...