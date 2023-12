L’Italia è l’unico Paese euro a non aver ratificato il MES

Leggi su zon

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il voto contrario della Camera dei Deputati alla ratifica del MES, sembra aprire una prima crepa all’interno della maggioranza che sostiene Giorgia Meloni: il partito della premier, Fratelli d’Italia, ha ribadito (insieme a Lega e Movimento 5 Stelle) la contrarietà ad una misura che non ha mai esitato a definire “un opprimente meccanismo burocraticopeo”, che limiterebbe il potere decisionale dei Paesi dell’zona in materia di politica economica. Si è invece astenuta dal voto sulla ratifica del MES (attesa entro il prossimo 31 dicembre 2023) l’altra metà della maggioranza, formata da Noi Moderati e Forza Italia. Compatta sul sì alla ratifica del Meccanismopeo di Stabilità, fatta eccezione per i pentastellati, l’opposizione, da Alleanza Verdi-Sinistra a Italia Viva. Prima delle prossime elezionipee, ...