L’Inter apre un nuovo store a Milano Tutti i dettagli

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023)ha annunciato l’apertura di un. Si tratta del terzo nel capoluogo lombardo. Il comunicato ufficiale. COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito ufficiale del. “FC Internazionaleannuncia l’apertura del terzonerazzurro a, nei pressi del Castello Sforzesco, uno dei simboli della città. InterCastello, situato in via Dante 16 e aperto da oggi, giovedì 21 dicembre, rappresenta una tappa importante per il Club, che regala ai propri tifosi oltre 400 metri quadrati di nuove esperienze e prodotti legati al mondo nerazzurro. IlIntertestimonia la sempre crescente attenzione delverso i propri tifosi, ...