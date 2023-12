Lindsay Lohan Mostra la sua Forma Post-Partum con Pilates | L’Immagine a 5 Mesi dal Parto

(Di giovedì 21 dicembre 2023): Nuova Vita e NuovaFisicasta attraversando un periodo radioso nella sua vita. A luglio è diventata madre per la prima volta, dando il benvenuto al piccolo Luai, frutto del suo matrimonio con Bader Shammas. Dimenticati i tempi da “ragazza ribelle di Hollywood” insieme a Paris Hilton e Britney Spears, orasi dedica completamente al ruolo di madre. Nonostante le sfide, l’attrice ha dito di aver ritrovato rapidamente la suafisica grazie all’allenamento. Il Ritorno all’Attività Fisica diha recentemente condiviso sui social un messaggio per le neo-mamme, incoraggiando l’accettazione del ...

Il tutto è accaduto per uno spot confezionato per la catena Wallmart. Walmart ha svelato una serie di spot pubblicitari in vista del Black Friday che ... (movieplayer)

Rachel McAdams assente dallo spot a tema "Mean Girls" - blue News

L'attrice non era presente nella pubblicit Walmart a differenza delle co - star, Amanda Seyfried e Lacey Chabert. Rachel McAdams parla della sua assenza da una recente pubblicit , in cui sono apparse le sue co - star di Mean ...

GTA V: una mod consentiva di parlare con gli NPC grazie ad una I.A. [VIDEO]

Avete presente i numerosi NPC che girano per le infinite strade cittadine in GTA V Ebbene, qualcuno aveva progettato una mod ...

Lindsay Lohan fa pilates in leggings e canotta: la nuova foto a 5 mesi dal parto

Lindsay Lohan ha partorito il suo primo figlio 5 mesi fa ma, nonostante ciò, è già tornata ad allenarsi: ecco la nuova foto in abiti sportivi ...