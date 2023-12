Liga | in Betis-Girona e Cadice-Real Sociedad giocatori con slogan contro la Superlega FOTO

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Laprende posizionela. In occasione dei due match delle ore 19 trae tra, i primi che si disputano dopo la sentenza della Corte UE che ha riconosciuto il monopolio dell’Uefa, idelle quattro squadre coinvolte hanno posato per unadi gruppo con sotto un cartellone con un chiaro, “conquistatela sul campo”, lanciato dalla stessa massima serie spagnola per volontà di Tebas. Di seguito ecco la. 'Gánatelo en el campo'. Los jugadores dely del Cádiz-posan con el lema contra la Super...

Il Real Madrid pareggia 1-1 in casa del Betis nel match valido per la 16ª giornata di Liga 2023 / 2024 . Succede tutto nel secondo tempo al Benito ... (sportface)

Il Real Madrid pareggia 1-1 in casa del Betis nel match valido per la 16ª giornata di Liga 2023 / 2024 . Succede tutto nel secondo tempo al Benito ... (sportface)

La "favola" del Girona, da sei anni però nell'orbita di City Football Group

Stasera il match, in trasferta, con ilSiviglia (7° in campionato) per continuare a mantenere la leadership della. Il Real Madrid (2°), invece, spera in un passo falso dei biancorossi (...

Betis – Girona: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Betis - Girona di Giovedì 21 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per 18° giornata de LaLiga ...

Superlega, la protesta della Liga: squadre in campo con una maglia, tranne il Real Madrid

I piccoli club della Spagna sono in rivolta dopo la sentenza e le parole dei presidenti Florentino Perez e Laporta: i dettagli ...