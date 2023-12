Lidia Undiemi | “Mes strumento superfluo e dannoso Giusto non firmare | la battaglia è quasi vinta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023), giurista economica, esperta di vertenze di lavoro è autrice di La lotta di classe nel XXI secolo. La nuova offensiva del capitale contro i lavoratori, edito da Ponte delle Grazie. Ha scritto diversi articoli per criticare l’architettura e il funzionamento del Mes e la riforma che l’Italia si è sinora rifiutata di ratificare. Cosa c’è che proprio non va in questa riforma del Mes? Innanzitutto è opportuno ricordare che il Mes viene istituito con trattato nel 2012 come organizzazione finanziaria internazionale, anche se la base delloè l’art. 136 del Tfue, ed è quindi in tal senso “sganciata” dalla struttura istituzionale dell’Ue. È quindi un’entità a sé stante, fuori dalle istituzioni democratiche dei singoli stati, dunque senza un vero e proprio controllo politico e democratico, che decide e impone le riforme ...