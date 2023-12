L’IA non può ricevere un brevetto per le sue invenzioni Ma non è detto che sarà sempre così

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 dicembre 2023) A uno strumento di intelligenza artificiale non potrà essere consegnato unper le sue. Con quanto deciso dall’Intellectual Property Office (Ipo) del Regno Unito, certificato ieri dalla Corte Suprema britannica, dovrà scenderci a patti anche lo scienziato statunitense Stephen Thaler, che ne aveva richiesti ben due per la sua macchina Dabus, acronimo che sta per Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience. Questo sistema è stato capace di creare da solo prototipi unici per portabevande e un faro luminoso da utilizzare in caso di emergenza. Ma non è sufficiente per dargli un. Il motivo è molto semplice: un attestato simile deve essere consegnato solo a una persona fisica o, al massimo, a un’azienda. La vicenda, ha spiegato nella sentenza il giudice David Kitchin, “non riguarda la questione più ...