L' ho visto sparare poi Praga | l' orrore nel racconto dei testimoni

(Di giovedì 21 dicembre 2023) "Houn giovane in piedi con un fucile in mano. Ha sparato ripetutamente verso il ponte di Mánes. Poi ha alzato le mani e ha gettato l'arma in strada. Poi i poliziotti hanno iniziato ad apparire su quella passerella”. Petr Nedoma, direttore della Galleria Rudolfinum, che si trova dall'altra parte della strada, accanto all'edificio della Facoltà di Filosofia, è tra idell'attacco avvenuto all'università di, dove sono state uccise più di dieci persone e ferite almeno altre trenta. Morto anche il giovane che ha sparato sulla folla. “In questo momento mi trovo nella residenza, cioè nell'edificio accanto al municipio, che è direttamente collegato al luogo in cui è avvenuto l'attentato. E la polizia ci ha addirittura rinchiusi qui. Non abbiamo avuto il tempo di lasciare questa zona”, racconta il sindaco di ...