Lexus LBX | la prova de Il Fatto it – L’ibrido premium che strizza l’occhio a giovani e donne – FOTO

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un modello di conquista:Italia stima che i clienti dell’inedito suv da 4,19 metri di lunghezza LBX, che in realtà sta perBreakthrough Crossover, cioè il crossover della svolta, siano per il 70% nuovi del marchio. Immagina che siano, anche piuttosto benestanti (il listino ufficiale parte da 38.000 euro, anche se può scendere fino a 31.000), e che siano. La parabola tennistica di Jannik Sinner, il tennista altoatesino finalista alle ATP Finals di Torino che ha poi contribuito al successo dell’Italia in Coppa Davis, ha dato un bel sostegno a, che sponsorizza l’evento piemontese per tre anni. I contratti già sottoscritti sono 650 e l’obiettivo anticipato da Paolo Moroni, numero uno dinel Belpaese, è di 3.000 unità l’anno, il doppio di quelle ...

L'altro modello in arrivo è la, il primo crossover urbano del marchio, in cui vuole essere trasferito il lusso delle auto premium anche in un veicolo di piccole dimensioni. Inoltre, nei ...

Now, imagine a company chose to make one of those vehicles intentionally. That’s the best way to describe Lexus’ new LBX, a small but luxurious, Europe-exclusive city car that you’ll love sitting in ...

Ordinabile da subito, con consegne che inizieranno nel marzo 2024 il nuovo suv compatto Lexus LBX Hybrid si propone come un modello completamente inedito pensato appositamente per il mercato europeo.