Letizia Moratti prepara la scalata a Forza Italia Pronta a farsi carico del 30% dei debiti Rumor

Avviso ai naviganti: i Berluscones, cioè gli eredi del sommo Cav stanno seriamente pensando di cedere Forza Italia a lady Moratti . In questo modo ... (ilgiornaleditalia)

«Ho parlato con Marina Berlusconi prima del passaggio in Forza Italia. Mi ha chiamato lei». Lo ha dichiarato Letizia Moratti alla trasmissione “Un ... (secoloditalia)

Letizia Moratti torna in Forza Italia dopo il flop con il Terzo polo - guiderà Consulta segreteria nazionale partito

A volte ritornano. Letizia Moratti, volto di spicco del centrodestra negli ultimi 20 anni ed ex sindaco di Milano torna in Forza Italia. L'annuncio ... (ilgiornaleditalia)