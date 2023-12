L’epic fail dell’Onu su X | «Convogli umanitari entrano finalmente a Gaza dalla Giordania» Ma in mezzo c’è Israele – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Per la prima volta dall’inizio del conflitto in Medio Oriente uno pieno di beni alimentari è entrato a. La notizia arriva direttamente dall’Onu, che ne dà conto su X, segnalando quanto la consegna sia «un passo cruciale» per la popolazione bisognosa della Striscia. Peccato che l’operazione sia fisicamente impossibile: non esiste alcun confine diretto tra lae la Striscia di. Le due regioni distano non meno di 130 chilometri. Inc’è. Possibile che il World Food Programme, l’agenzia di sostegnoo Onu che ha “ispirato” la comunicazione, se ne sia scordato? A chiederselo polemicamente è il Jerusalem Post, che rigira il dito nella piaga ...