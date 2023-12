(Di giovedì 21 dicembre 2023) La versione del figlio del presidente del Senato, interrogato per quasi sette ore e accusato da una studentessa di avere avuto rapporti mentre lei era ubriaca

Leo La Russa, la difesa davanti ai pm: "Fu sesso, non stupro. Lei sapeva che stavamo facendo i video". E acconsente all'esame del Dna

... la discoteca in pieno centro a Milano dove incontrò la ventiduenne che lo ha denunciato per violenza sessuale, fino alla mattina dopo quando la ragazza si risvegliò a casa della famiglia La, ...

Caso La Russa jr. Interrogatorio fiume: "Nessuna violenza, lei era consenziente"

Il 21enne, figlio del presidente del Senato, ascoltato per sette ore in Procura. È indagato con un amico dj dopo le accuse di una ex compagna di liceo. .

