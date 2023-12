Legge bavaglio | è scontro aperto

(Adnkronos) – “La legge appena approvata dalla Camera, da qualcuno chiamata legge ‘bavaglio’ per le limitazioni alla libertà di stampa, che ... ()

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) - “La legge appena approvata dalla Camera, da qualcuno chiamata legge 'bavaglio' per le limitazioni alla libertà di ... (liberoquotidiano)

“La legge appena approvata dalla Camera, da qualcuno chiamata legge 'bavaglio' per le limitazioni alla libertà di stampa, che sancisce il divieto di ... (sbircialanotizia)

Editori e giornalisti contro la "legge bavaglio" del governo : "Mattarella non firmi"

L'iter parlamentare della legge Il provvedimento, infatti, non è stato ancora approvato in via definitiva dal Parlamento: dopo una riformulazione del ... (247.libero)