L’economista Codogno | “Comportamento italiano imbarazzante | scelta senza senso e di natura puramente ideologica”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Lorenzoè fondatore di LC Macro Advisors e visiting professor alla London School of Economics & College of Europe. In precedenza è stato capo economista del ministero dell’Economia e delle Finanze (2006-2015) e di Bank of America a Londra (1998-2006). Cosa sarebbe cambiato di fondamentale con la riforma? La vera novità della riforma del trattato sul Meccanismo di Stabilità Europea (Mes) è la possibilità di utilizzare la sua enorme potenzialità finanziaria come backstop per il fondo di risoluzione unico per le banche (SRF). Il Fondo è stato istituito dall’Ue per la risoluzione delle banche in stato di fallimento nel contesto dell’Unione bancaria, ed è finanziato dai contributi del settore bancario e non dal denaro dei contribuenti. Però, nel caso in cui le disponibilità finanziarie del SRF si esaurissero, una situazione non improbabile viste le sue attuali ...