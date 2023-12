Lecce | Gallo | “Contro l’Inter non si può sbagliare | è una grande squadra”

Inter - Lecce: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic,; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Krstovic, Banda.

Probabili formazioni Inter - Lecce: diciassettesima giornata Serie A 2023/2024

- Out Dorgu per infortunio, c'è. In mezzo al campo salgono le quotazioni di Gonzalez. Davanti ballottaggio serratissimo tra Krstovic e Piccoli. Le probabili formazioni di Inter -...

Inter – Lecce: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter - Lecce di Sabato 23 dicembre 2023 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A ...

Le probabili formazioni di Inter-Lecce

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...