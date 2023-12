Le relazioni pericolose | seduzione e guerra nel capolavoro di Stephen Frears

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 dicembre 2023) 35 anni faportava al cinema il classico di Choderlos de Laclos Le, con Glenn Close e John Malkovich in una perversa rete di attrazioni incrociate. L'immagine d'apertura de Le, dopo i raffinati titoli di testa in cui una serie di lettere rievoca la natura di romanzo epistolare della fonte letteraria, è il primo piano di una donna riflesso nello specchio della sua toeletta. La donna, che osserva la propria immagine con una posa languida e un sorriso compiaciuto, è la Marchesa de Merteuil: nei tre minuti successivi, la sua elaborata vestizione mattutina sarà mostrata in parallelo con il risveglio e l'analogo rituale di preparazione dell'altro protagonista del film, il Visconte de Valmont. Come degli attori che si accingano ad ...