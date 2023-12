Le previsioni meteo per venerdì 22 dicembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma Nuvolosità in transito al mattino ma con tempo asciutto, maggiori schiarite nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra +9°C e +15°C. Lazio Tempo stabile al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità in transito. Nessuna variazione nel pomeriggio ma con maggiori spazi di sereno. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile con cieli sereni e banchi di nebbia in Pianura Padana orientale, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse sui settori orientali. AL CENTRO Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con ...