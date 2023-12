Lazio | Luis Alberto sotto accusa | nervosismo anche per gli allenamenti sottotono

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è di nuovo al centro delle polemiche in casa. Il centrocampista spagnolo non sta rendendo come tutti si attendono...

Lazio, nel 2024 sarà rifondazione: ecco chi saluterà per aprire un nuovo ciclo

Commenta per primo In casasono in discussione i calciatori, non l'allenatore. Anzi, negli ultimi giorni si è iniziato a ... Ragionamenti in corso anche sull' eterno insofferenteAlberto . ...

Empoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Quella contro la Lazio sarà l'ultima sfida in casa per l'Empoli di questo ... A centrocampo dovrebbe tornare Luis Alberto. In cabina di regia ci sarà ancora Rovella, mentre sulla mezzala destra ...

FORMELLO - Lazio, Romagnoli non ce la fa. Luis verso il ritorno

A centrocampo Guendouzi mezzala destra, Rovella in regia e con ogni probabilità Luis Alberto intermedio di sinistra. Il Mago era stato escluso a sorpresa con l'Inter (al suo posto scelto Kamada).