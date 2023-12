Caos Luis Alberto, addio a Gennaio

CaosAlberto - In casal'ambiente non è sicuramente dei migliori. I risultati sul campo sono al di sotto delle aspettative (almeno in campionato), il sorteggio degli ottavi non è stato ...

Lazio, la probabile formazione contro l'Empoli

Lazio chiamata a rialzarsi dopo la pesante sconfitta contro l'Inter: la probabile formazione ...

Lazio, Luis Alberto e la voglia di tornare a casa

In casa Lazio scoppia un nuovo caso Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo è alle prese con un'infiammazione agli adduttori che da novembre lo sta condizionando. Come si legge sulla Gazzetta dello S ...