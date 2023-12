Lavezzi, misteri e paure: tutto quello che è successo in Uruguay prima del ricovero

Le condizioni del Pocho sono buone - aspetto primario - ma prima di registrare le versioni ufficiali è stato scritto un giallo: "sarebbe stato accoltellato nel corso di una discussione ...

Lavezzi, misteri e paure: tutto quello che è successo in Uruguay prima del ricovero

Trasportato in ospedale alle 5: "Clavicola fratturata per una caduta". I media sudamericani parlano di accoltellamento ...

Tragedia, accoltellato l’ex campione del Napoli Ezequiel Lavezzi: le condizioni

Situazione preoccupante per Ezequiel Lavezzi: aggressione e ricovero in Uruguay per l'ex Napoli e Paris Saint Germain.