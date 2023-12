Lavezzi | bisogno di cure mediche di ogni tipo | voci inquietanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ufficialmente una caduta, ma probabilmente scaturita dopo una lite con altri partecipanti durante un party in Uruguay, a Punta del Este. Due giorni fa Ezequiel, ora rientrato in Argentina, era stato ricoverato per una frattura della clavicola e altre lesioni. Con lui al party c'era anche Diego, fratello del Pocho, che ora sarà ascoltato dagli inquirenti, ma appare scongiurata l'ipotesi che sia stato lui ad accoltellarlo all'addome, come era inizialmente stato trapelato dai media. Dietro consenso della famiglia, intanto,è stato trasferito a Rosario perché prosegue il percorso terapico e di guarigione accanto alla madre e vicino a suo figlio., scompenso prima del volo in Argentina Perperò il viaggio di ritorno non è stato così agevole: ha avuto uno ...