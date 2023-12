Lautaro Martinez zoppicante dopo Inter-Bologna | le ultimissime!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023)tiene in ansia i tifosi dell’, che contro illo hanno visto uscire molto dolorante toccandosi l’no coscia. Ecco come sta! LE CONDIZIONI ? Perfiltra cauto ottimismo. A confermarlo Angiolo Radice, inviato di Mediaset a San Siro per. Il Toro ha subito un affaticamento muscolare, come anche ribadito da Simone Inzaghi davanti ai microfoni e dal dottor Volpi. Non sono previsti esami strumentali, ma ovviamente nelle prossime ore sarà valutato. Da capire se potrà già esserci sabato contro il Lecce.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...