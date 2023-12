Lautaro Martinez infortunato | il gesto che manda in tilt Inzaghi e Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un'eliminata e… scornata, è quella uscita da San Siro dopo 120 minuti di lotta contro il Bologna, bestia nera di Simonein questa stagione. Eliminata dalla Coppa Italia e “scornata”, perché il suo leader,, il toro di Bahìa Blanca, è uscito al minuto 98 a causa di un problema muscolare all'no della coscia sinistra. Mentre lasciava il posto a Mkhitaryan,ha lasciato trasparire un'evidente smorfia sul viso, segno del disappunto per il dolore. Una volta in panchina, lo staff medico dell'lo ha assistito fasciandogli la coscia. Una volta finita la partita, a capo chino, ha abbandonato il campo zoppicando. Insomma, una serata decisamente no per, che al 65' aveva anche sbagliato un calcio di rigore, ...