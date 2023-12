L'Atp lancia il Next Gen Brand Expansion

Exciting changes coming in 2024 The Next GenBrand will undergo an expansion from 2024, incorporating the @nextgenfinals, Next Gen Top 350 players, and the Next Gen Accelerator Programme under ...

Grandi novità per il brand Next Gen Atp a partire dal gennaio 2024. L'Atp ha infatti lanciato un programma per ampliarne l'espansione che ...

Nuova Lexus LBX: prezzi e caratteristiche

Puntare (tutto o molto sul rosa). O, meglio, sulle quote rosa. Ma senza perdere di vista l’obbiettivo principale: sedurre anche la popolazione automobilistica maschile centrando l’obbiettivo del premi ...