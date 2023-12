(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'non si ferma più. Ormai non è più la squadra rivelazionea Premier League, è una certezza....

17ª giornata di Premier League, si parte dalle 15. L’Arsenal tornare in vetta battendo 2-0 il Brighton di De Zerbi, appena qualificatosi... (calciomercato)

L'Aston Villa è la sorpresa del campionato inglese e ad oggi si trova terzo in classifica, ad un solo punto dall' Arsenal in testa... (calciomercato)

L' Aston Villa dice ancora no all'Arsenal per Douglas Luiz: i Gunners seguono il centrocampista brasiliano ma il club di Birmingham,... (calciomercato)

Zirkzee alla Juventus: prezzo fissato, hanno già deciso

Con una clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro a partire da luglio 2024, Zirkzee è al centro dell'attenzione di numerosi club di prestigio, tra cui Juventus,, Milan, Napoli e ...

L'Aston Villa sogna in grande con Emery: i segreti dell'allenatore 'ossessivo'

A poco più di un anno dal suo approdo all’Aston Villa, Emery è diventato il primo mister nella storia del club a vincere 15 partite consecutive in casa ...

Cosa sa fare Lenglet e cosa serve alla difesa del Milan

Quando arrivo a casa continuo a lavorare, analizzare e mi concentro sul recupero per migliorare". In due parole, personalità e dedizione. Oggi in prestito all’Aston Villa, il centrale francese è uno ...