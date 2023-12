Laringoscopio in dono alla Terapia Intensiva Neonatale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un video-nuovo di zecca per il reparto di(TIN) dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. E’ il preziosoche l’associazione “Babbaalrum”, presieduta da Carmine Tirri, ha consegnato al primario del reparto del Nosocomio di Contrada Amoretta, dott. Sabino Moschella, in occasione dell’ormai imminente Natale. Il, indispensabile per intubare i neonati che abbiano necessità di ricorreredelicata e fondamentale apparecchiatura, aiuterà i piccoli pazienti dell’ospedale a superare le fasi più critiche ed a rimettersi. Una nuova iniziativa dell’associazione no profit, impegnata da 20 anni per aiutare i malati oncologici indigenti, e che anche questa volta corre in aiuto ...