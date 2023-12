(Di giovedì 21 dicembre 2023) LAION, uno degli archivi online più grandi a cui si "ispirano" le intelligenze artificiali generative per produrre nuovi contenuti, conterrebbedidi abusi reali su minori. Lo studio dell'Università dievidenzia un problema enorme

L'inchiesta choc su Instagram : cosa fa vedere ai minorenni

Questa l'accusa mossa dal Wall Street Journal , che nelle scorse ore ha lanciato unsul ...dello scorso giugno realizzata sempre dal quotidiano statunitense e dai ricercatori della...

L'allarme di Stanford: l'IA viene addestrata anche su migliaia di immagini pedopornografiche

LAION, uno degli archivi online più grandi a cui si "ispirano" le intelligenze artificiali generative per produrre nuovi contenuti, ...

L'AI gioca e specula in Borsa. Ma gli umani lo fanno meglio

Bank of England e Sec hanno lanciato l'allarme per una possibile manipolazione dei mercati da parte degli algoritmi. Simeone (Stoneprime Us): ...