L' accordo con l' Albania è dannoso Migranti | l' ultima sparata di Conte

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Giuseppenon ha dubbi. E ne spara un'altrra delle sue: l'con l'suisaràper l'Italia. Il leader del M5S ne ha parlato durante la puntata di Dritto e rovescio in onda il 21 dicembre su Rete4. Ma siamo difronte all'ennesimaa cinque stelle. Il protocollo con l'sui«è disastroso per l'Italia - ha dettoa Paolo Del Debbio - Noi siamo arrivati a numeri impressionanti. Sentendo Giorgia Meloni che in campagna elettorale parlava di blocchi navali e di ricette facili, io stesso non avrei mai immaginato che con questo governo saremmo arrivati a quota 153 mila. L'con l'è una cosa ridicola. Vedrà che non ...