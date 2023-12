La tuta indossata da Chiara Ferragni nel video di scuse va sold out | il paradosso da 600 euro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Continua il-gate, al quale si aggiungono sempre più pezzi di un puzzle griffato. Ora, mentre le indagini dell’Antitrust proseguono, l’influencer da un milione dicontinua a svolgere egregiamente il suo lavoro: ladi, quella “del pentimento”,nell’ultimo reel, è andataout. Di chi è lada? Laè di Laneus. Si tratta di un misto di 75% pura lana e 25% angora, costa 600ed è disponibile in grigio, bianco e nero. Non è la prima volta che la indossa: è di poco tempo fa un post in montagna dove è ritratta con questo capo. Facendo così pensare che l’effetto “prima cosa presa ...

