La svolta a destra di Macron sui migranti è la mossa obbligata e disperata per sopravvivere

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un ministro dimesso, partiti di maggioranza nel caos, polemiche furiose. La legge approvata ieri in Francia sull’immigrazione si sta trasformando in un vero e proprio tornado abbattutosi su Parigi e soprattutto sull’Eliseo; il primo a volere le nuove norme molto più dure di quelle esistenti è stato proprio Emmanuel, fino a ieri il massimo esempio del progressismo di sinistra in Europa, oggi un nuovo fascista. La legge infatti è stata approvata non solo con i voti del partito del presidente francese ma anche con quelli del partito di Marine Le Pen. «La legge sull’immigrazione è lo scudo che ci mancava - ha dettoin diretta tv per difendersi dagli attacchi della sinistra - dobbiamo batterci contro i flussi clandestini e migliorare l’integrazione». Frasi che sarebbero perfette persino per Giorgia Meloni e Matteo Salvini quando quest’ultimo ...