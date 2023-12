La Superlega non nascerà | l’Europa ha già il 70% dei proventi del calcio col 30% di pubblico Gordon Gekko

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Stamattina c’è stata la sentenza della Corte di Giustizia Europea sullaed è partita la corsa alle interpretazioni e noi con gli altri abbiamo cercato di farci un’idea reagendo istintivamente alla notizia. Poi, posata la sabbia, abbiamo attivato la parte razionale del cervello e chi siamo detti: follow the money. E allora aspettiamo l’alba newyorkese per chiedere ache esordisce: “mi stai chiamando per la sentenza della Corte, vero?” Ciaol’hai già letta? “Non occorre, ci può solo essere scritto che chiunque può farsi il suo torneo di, è un principio di carattere generale”. E allora come fai a sapere? “Ho sul monitor i rialzi fuori linea delle azioni dei club di”. Questa sarebbe stata la seconda domanda. È un momento buono per investire? “È ...