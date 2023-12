La Superlega lancia Unify la piattaforma per il calcio in streaming gratis

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La, laper vedere ilin. Addio a costosi abbonamenti per i tifosi. Lafa sul serio e, ladiche consentirà ai tifosi di vedere gratuitamente le partite del nuovo torneo calcistico europeo.rappresenta una vera rivoluzione nel mondo della fruizione sportiva: addio a costosi abbonamenti a pay tv e piattaforme, coni fan potranno godersi le sfide dellain modo completamente gratuito.: Cos’è e Come Funzionasi presenta come una ...

La Superlega rilancia , in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea sul monopolio UEFA atteso per il 22 dicembre prossimo,... (calciomercato)

In attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea in relazione alle accuse di monopolio e abuso di posizione dominante nei confronti di UEFA ... (inter-news)

Calcio gratis, in streaming. In un video, A22 Sports Management lancia la sua proposta: Unify, una piattaforma di streaming per seguire le partite della Superlega europea. Lo lancia il giorno in cui la Corte di Giustizia Ue accoglie il ricorso della Superlega contro il presunto monopolio di Fifa e Uefa.

Calcio gratis, in streaming. In un video, A22 Sports Management lancia la sua proposta: Unify, una piattaforma di streaming per seguire le partite della Superlega europea. Lo lancia il giorno in cui

Superlega | Malagò lancia l'allarme: "Il rischio è che lo Scudetto diventi marginale"

"Con la Superlega lo scudetto diventa carta straccia Sicuramente non posso dirlo, ma il rischio che diventi marginale in termini di interessi esiste". Così il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha ...