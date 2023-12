La sinistra francese prova a togliere la Legion d’Onore a Depardieu Ma Macron lo blinda | non si tocca

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Impegnato a fronteggiare la grave crisi politica e il terremoto nel governo che sta scuotendo in queste ore la Francia per l’apzione in Senato e all’Assemblea Nazionale delle nuove norme sull’immigrazione clandestina che hanno fatto infuriare la, il presidente Emmanuelè costretto ad occuparsi anche di beghe più modeste come il tentativo, sempre da parte della solita, di revocare la prestigiosa “all’attoreGérard, accusato di violenza sessuale.si è subito affrettato a dichiarare di essere un “grande ammiratore” dell’attore. E ha smentito che ritirerà la, la “più alta onorificenza” concessa ...