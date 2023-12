La Russa Jr | svolta nelle indagini per stupro | c’entrano i video

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un nuovo capitolo si apre nell’inchiesta sulla presunta violenza sessuale coinvolgente Leonardo LaJr, figlio del presidente del Senato, e il dj Tommaso Gilardoni. Oltre all’indagine principale, un secondo fascicolo è stato aperto per “diffusione illecita di immagini osessualmente espliciti“, scaturito dalla denuncia di una giovane ragazza coinvolta nel caso. Il secondo fascicolo si concentra sugirati con i telefoni nella casa di LaJr nella notte dell’18-19 maggio. Mentre i pubblici ministeri non hanno ancora accesso materiale ai filmati, la denuncia dell’avvocato della ragazza ha portato all’apertura del fascicolo contro ignoti per il reato di “revenge porn“. Questo atto punisce chi diffonde immagini osessualmente espliciti senza il consenso delle persone ...