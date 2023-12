La Russa jr al contrattacco | “È stata con tutti e due E sapeva del video…”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Leonardo Apache Laè stato interrogato per sette pre ieri in procura a Milano. Un interrogatorio fiume, quello condotto dai pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Maria Letizia Mannella, allo scopo di ascoltare la versione del figlio del presidente del Senato Ignazio sulla presunta violenza sessuale avvenuta lo scorso 19 maggio ai danni di una studentessa di 21 anni, dopo una serata trascorsa nella discoteca Apophis.Leggi anche: Leonardo La, spuntano i video del presunto stupro La versione di Leonardo LaLeonardo Apache Laè indagato per violenza sessuale di gruppo insieme all’amico dj Tommaso Gilardoni. Entrambi durante l’interrogatorio hanno sostenuto che, al momento del rapporto sessuale a tre, la ragazza fosse “lucida” e “consapevole”. Secondo quanto si apprende, inoltre, i pm gli ...