La Roma si Oppone alla Superlega | “Minaccia la serie A”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Lasidopo la sentenza della Corte Europea: “stretta collaborazione in partnership con UEFA e FIFA”. La sentenza della Corte Europea ha aperto la possibilità di nuove competizioni calcistiche come la, ma club come lasi oppongono fermamente, sostenendo i valori tradizionali del calcio europeo. La Sentenza della Corte Europea e le Reazioni dei Club Possibilità di Nuove Competizioni La sentenza della Corte Europea ha stabilito che UEFA e FIFA non possono vietare la creazione di nuove competizioni, aprendo teoricamente le porte a progetti come unarinnovata. Tuttavia, l’UEFA chiude a ogni possibilità di. Posizioni Divergenti tra i Club L’Atletico Madrid, il Bayern Monaco e il governo inglese si ...