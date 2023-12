La riedizione della borsa Prada del 2005 è un sogno che si avvera

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Sebbene il mercato sia pieno di nuove borse firmate, la maggior parte degli accessori di tendenza del 2023 sono in realtà reincarnazioni di decenni passati. I successi degli anni Novanta, ad esempio, includono la Baguette di Fendi e la Saddle di Dior, che sono state riportate in vita dalla nostalgiacultura pop. Ma se

Dal 1° dicembre in digitale l’album che celebra i suoi 20 anni, include 9 bonus track come l’inedito “Golden Child” Alicia Keys celebra il 20º ... (lopinionista)

Le metamorfosi di Maya, e l'italianità di Tony Verdeschi: la stagione 2 di Spazio 1999 su RaiPlay

... Rai Teche e Rai Digital rendono disponibile a partire da oggi, giovedì 21 dicembre, lain italiano e in HDseconda stagione di "Spazio: 1999". Tutte le puntate saranno disponibili ...

Bloodborne Remaster non si farà Non è colpa di FromSoftware, dice Lance McDonald

Bloodborne Remaster/Remake forse non si farà mai ma questa scelta non dipende in alcun modo dallo studio di Miyazaki. Bloodborne Remaster si o Bloodborne Remaster no Da anni si parla di una possibile ...

Le metamorfosi di Maya, e l'italianità di Tony Verdeschi: la stagione 2 di Spazio 1999 su RaiPlay

Dopo il successo ottenuto dalla pubblicazione della prima stagione con oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, Rai Teche e Rai Digital rendono disponibile a partire da oggi, giovedì 21 dicembre, ...