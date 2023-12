La 'regia' di Motta | Zirkzee-Ferguson e Calafiori | i segreti del Bologna formato Champions

Il Bologna espugna San Siro ai supplementari, Inter eliminata

... in campo Lautaro Martinez affiancato da Arnautovic, in difesa spazio a Bisseck, Acerbi e Bastoni, Asllani invece si piazza in cabina dial posto di Calhanoglu. Cambi anche per Thiago, ...

Genoa, dal 29 gennaio al cinema il film evento sulla società rossoblu

Dal 29 gennaio sino al 4 febbraio uscirà nelle sale cinematografiche "GENOA COMUNQUE E OVUNQUE". Si tratta di un film evento, nato da un’idea di Mattia Mor di Emotion Network ...

Bologna – Atalanta: probabili formazioni e dove vederla

Bologna - Atalanta, in programma alle 15 questo sabato, 23 dicembre 2023, farà proseguire la diciassettesima giornata di Serie A. Sarà Thiago Motta contro Gasperini.