La Promessa | anticipazioni dal 27 al 29 dicembre | Elisa in grave pericolo

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il periodo natalizio è alle porte, e con esso, Laci riserva un’esplosione di sorprese nella settimana dal 25 al 292023. Tuttavia, i fan dovranno fare a meno di Jana e Manuel durante il Natale e Santo Stefano. La buona notizia è che saranno ampiamente ricompensati mercoledì, giovedì e venerdì con episodi speciali di circa due ore, dalle 14.10 alle 17 circa. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa intrigante soap opera. Un Posto al Sole, trame prossima settimana fino al 29/12: Amore segreto sotto l’albero di Natale Lafino al 29: Breve Pausa per le Festività Per celebrare il Natale, Lafarà una breve pausa il 25 e il 262023, regalando ai telespettatori due film natalizi al posto ...